Leipzig

Erst landete er auf der Motorhaube, dann lief er einfach davon: Ein unbekannter Fußgänger ist am Mittwoch gegen 15.50 Uhr am Georgiring von einem Unfallort geflohen. Wie die Polizei mitteilte, querte der Mann den Ring in Richtung Grassimuseum, obwohl die Fußgängerampel Rot zeigte. Ein Auto konnte nicht mehr ausweichen und erfasste ihn.

Der Fußgänger landete auf der Motorhaube und prallte gegen die Windschutzscheibe. Mehrere Passanten boten ihm Hilfe an, die er aber ablehnte. Er entfernte sich daraufhin schnell vom Unfallort in Richtung Grassimuseum.

Die Windschutzscheibe des Fahrzeugs war bei dem Aufprall beschäftigt worden. Den Flüchtenden beschreiben Zeugen als Mitte 50-Jährigen mit grauen Haaren. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt und zum Fußgänger machen können, sich bei dem Polizeirevier Leipzig-Zentrum, Dimitroffstraße 1, oder telefonisch unter (0341) 96 63 42 24 zu melden.

Von fbu