Leipzig

Auf der Torgauer Straße hat sich am Dienstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein junger Mann wurde an der Haltestelle Bautzner Straße von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt. Das bestätigte Polizeisprecherin Birgit Höhn gegenüber LVZ.de. Der Mann wurde in mit einem Krankenwagen in die Uniklinik eingeliefert.

Zur Galerie In der Torgauer Straße wurde am Dienstag ein Fußgänger von einer Straßenbahn angefahren und schwer verletzt.

Zu dem Unfall war es um 15.55 Uhr gekommen. Laut Polizei lief der Mann über eine Grünfläche, um seine Straßenbahn noch zu erwischen. Dabei übersah er anscheinend eine Fahrschul-Straßenbahn, die stadtauswärts unterwegs war. Die Bahn erfasste ihn. Zum Unfallzeitpunkt hatte der Fußgänger Kopfhörer im Ohr. Die Polizei geht deshalb davon aus, dass er die ankommende Bahn nicht gehört hatte.

Wegen des Unfalls war die Torgauer Straße teilweise gesperrt. Straßenbahnen der Linie 3 fuhren mit Umleitungen.

Von luc