Leipzig

Am Montagmorgen sind in Leipzig ein Fußgänger und eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall verletzt worden. Nach Polizeiinformationen ging der 36-Jährige gegen 7.35 Uhr auf der Salomonstraße in Richtung Dresdner Straße. Auf dem gemeinsamen Fußgänger- und Radweg stieß er mit der 46-jährigen Radlerin zusammen.

Sie stürzten und verletzten sich. Der 36-Jährige wurde ambulant behandelt, die Radfahrerin musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Fußgänger soll unaufmerksam gewesen sein und den Unfall dadurch verursacht haben, wie die Polizei bekannt gab.

ThTh