Leipzig

Ein Mann hat am Montag in Leipzig eine Frau von ihrem Fahrrad gestoßen. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall gegen 9.50 Uhr auf dem Geh- und Radweg an der Alten Salzstraße in Grünau. Die 38 Jahre alte Radlerin fuhr dort, als sie von einem 49-jährigen Fußgänger von ihrem Fahrrad gestoßen wurde. Dazu sagte er: „beim nächsten Mal fährst du woanders lang“.

Die Frau stürzte und verletzte sich an der Schulter und am Knöchel. Außerdem wurden das Schutzblech und die Lampe des Rads beschädigt. Sie rief die Polizei, die den Täter vor Ort aufgriff und seine Personalien aufnahm. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung ermittelt.

