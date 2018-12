Leipzig

Ein 47-jähriger Mann ist am Donnerstagabend in Probstheida schwer verletzt worden. Er war am frühen Abend zu Fuß unterwegs und wollte die Chemnitzer Straße überqueren, als ihn ein Auto erfasste. Der 47-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Anstatt zu helfen, fuhr der Unfallverursacher jedoch einfach weiter und setzte auch keinen Notruf ab. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer.

Von RND/pb