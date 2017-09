Fußgängerin an Leipziger Bushaltestelle von Auto angefahren

Leipzig. Tragischer Unfall in Leipzig-Wiederitzsch: Eine 65 Jahre alte Fußgängerin ist am Sonntag an der Bushaltestelle Delitzscher Landstraße in Leipzig von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der Autofahrer sei alkoholisiert gewesen, teilte die Polizei in Leipzig am Montagmorgen mit.

Der 39-Jährige verlor gegen 14.40 Uhr beim Linksabbiegen von der Podelwitzer Straße auf die Delitzscher Landstraße die Kontrolle und prallte gegen ein Verkehrsschild. Anschließend schleuderte das Auto auf den Gehweg und erfasste die Frau frontal. Danach stieß es gegen einen Baum.

Die Fußgängerin wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer erlitt einen Schock und kam ebenfalls in eine Klinik.

jhz (mit dpa)