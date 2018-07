Leipzig

In Leipzig-Connewitz hat ein Fahrradfahrer am Samstagabend einen Fußgänger erfasst und sie schwer verletzt. Der 32-jährige Radler fuhr gegen 17.50 Uhr auf der Bornaischen Straße stadteinwärts. An der Haltestelle Connewitz stieß er mit einer 68-Jährigen zusammen, die aus der Straßenbahn ausstieg. Die Frau wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

ThTh