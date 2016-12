Leipzig. In Leipzig-Möckern ist eine 65-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei querte die Frau die Georg-Schumann-Straße auf der Höhe der Nummer 277. Dabei erfasste sie ein in Richtung stadtauswärts fahrender Wagen. Mit schweren Verletzungen kam die Frau in ein Krankenhaus. Gegen den 79-jährigen Unfallverursacher ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung.

