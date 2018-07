Leipzig

In Leipzig-Mockau ist eine 78-jährige Frau von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte die Fußgängerin, die ihr Fahrrad neben sich her schob, am Donnerstag kurz vor zehn Uhr die Essener Straße an einer Ampelkreuzung überqueren. Dabei scheint sie nicht auf den Verkehr geachtet zu haben und übersah ein heranfahrendes Auto.

Der 59-jährige Autofahrer hatte nach bisherigen Erkenntnissen Grün. Die 78-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungswagen ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht.

thiko