Leipzig

Eine Gartenlaube im Süden Leipzigs ist am Donnerstagnachmittag in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Feuerwehr waren 16 Kameraden mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Sie löschten den Brand in der Nähe des Audizentrums.

Um 15.20 Uhr ging bei der Feuerwehr der entsprechende Notruf ein, um 16.30 war der Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand. Zu den Brandursachen und er Schadenshöhe gebe es noch keine Erkenntnisse, so eine Sprecherin. Die Polizei ermittelt nun.

