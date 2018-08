Leipzig

Mehrere unbekannte Täter haben Gasflaschen in Leipzig und im Umland der Messestadt gestohlen. In der Braunstraße im Ortsteil Schönefeld überwunden die Diebe laut Polizei zwischen 22.30 Uhr am Samstag und 6 Uhr am Montag zunächst ein Rolltor und manipulierten die installierte Überwachungstechnik. Im Anschluss verluden sie 31 mit Kältemittel befüllte Druckflaschen und vier Tonnen Altbatterien. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Auch in der Siemensstraße in Markranstädt hatten es Diebe auf Gasflaschen abgesehen. Laut Polizei brachen sie in der Zeit zwischen Samstag 12 Uhr und Montag 6.20 Uhr ein Tor auf und entwendeten insgesamt 39 volle und vier leere Gasflaschen im Wert von 15.000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter ein großes Transportfahrzeug nutzten. Ob die beiden Fälle einen Zusammenhang aufweisen, ist bisher unklar.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder unter der Telefonnummer 0341/96 64 66 66 zu melden.

Von anzi