Leipzig. Im Leipziger Nordosten ist bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden. Wie Marc Backhaus, Sprecher der Leipziger Gruppe, gegenüber LVZ.de sagte, musste die Gasversorgung in dem Bereich Riesaer Straße abgestellt werden. 77 Anschlüsse, die meisten davon in Einfamilienhäusern, seien von davon betroffen. Wie lange es dauert, bis alle betroffenen Haushalte wieder an die Gasversorgung angeschlossen sind, sei noch unklar. „Vermutlich aber bis in die Nacht“, so Backhaus. Das betroffene Netz sei Eigentum der Mitnetz GmbH, die auch die Reparaturen durchführe.

Laut dem Führungs- und Lagezentrum der Leipziger Polizei war das Gasleck gegen 18.30 Uhr gemeldet worden. Daraufhin wurde die Riesaer Straße zwischen Sternenstraße und Hans-Weigel-Brücke für den Verkehr gesperrt.

Nach Angaben von Sprecher Backhaus fährt wegen der Sperrungen der Bus 73 nur mit Umleitung, drei Haltestellen werden nicht bedient.

luc