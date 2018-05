Leipzig

Am Sonntag haben Unbekannte die Gedenkstätte der gesprengten Paulinerkirche in Leipzig-Stötteritz beschädigt und mit einem Hakenkreuz beschmiert. Die Täter zündeten gegen 16.30 Uhr den Inhalt eines Mülleimers an. Durch das Feuer wurden der Eimer und eine Klanginstallation an der Etzoldschen Sandgrube beschädigt. Außerdem wurde auf einen Abflussdeckel ein 26 mal 26 Zentimeter großes Hakenkreuz geschmiert, wie die Polizei bekannt gab.

Der Schaden ist noch unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Wer Hinweise hat, kann sich in der Richard-Lehmann-Straße 19 oder unter (0341) 30 30 10 0 melden.

Der Park an der Etzoldschen Sandgrube wurde unter anderem auf den Trümmern der 1968 gesprengten Paulinerkirche erbaut. 2011 wurde dort die Klanginstallation als Gedenkort für die Kirche errichtet.

ThTh