Leipzig

Graffiti, Brandspuren, Kotreste: Die Gedenkstätte der gesprengten Paulinerkirche in Probstheida ist schon mehrfach von Vandalen heimgesucht worden. Erst am Montagmorgen bemerkten Anwohner wieder Schäden auf dem Areal an der Etzoldschen Sandgrube. Tatsächlich bietet das Gelände aktuell ein Bild des Jammers.

Feuer im Zentrum des Gedenkorts

Die Spuren deuten darauf hin, dass die Unbekannten direkt im Zentrum des Gedenkorts, im von Steinen begrenzten Oval mit der Klanginstallation des Komponisten Erwin Stache, ein Feuer entzündeten. Die Steine am Rand wurden fast vollständig mit Graffiti beschmiert. Ebenso wie die Informationstafeln auf dem Gelände.

Angesichts der Geschichte des Ortes ist der Schaden auch ideell nicht unbeträchtlich. Immerhin wurden 1968 die Trümmer der damals gesprengten Universitätskirche St. Pauli und weiterer Universitätsbauten in die Grube gebracht. Später kamen die Reste der Reudnitzer Markuskirche hinzu. In den 1980-er Jahren wurde an dem Trümmerberg ein Park angelegt, 2011 der Gedenkort mit den historisch und kunstgeschichtlich bedeutsamen Trümmern fertiggestellt.

Klanginstallation beschädigt

Nicht jeder kommt vorrangig wegen der Historie hierher. Viele Leipziger zieht es aufgrund der reizvollen Lage zum Park an der Etzoldschen Sandgrube inmitten eines Landschaftsschutzgebietes. Allerdings wurde das von der Stadt verwaltete Areal auch schon mehrfach zum Objekt gezielter Zerstörungswut. Erst Ende Mai dieses Jahres sorgten Unbekannte, wie berichtet, mit einer Brandstiftung dafür, dass die Klanginstallation beschädigt wurde. Außerdem schmierten sie auf einen Abflussdeckel ein 26 mal 26 Zentimeter großes Hakenkreuz.

Wann die aktuellen Schäden entstanden sind, lässt sich nach Angaben der Polizei nicht exakt feststellen. Zumindest ein Großteil der Beschädigungen sei allerdings schon seit mehreren Wochen bekannt, so die Behörde auf LVZ-Anfrage.

Von Frank Döring