Leipzig

Nach den schweren Krawallen von Hooligans und Neonazis im Leipziger Stadtteil Connewitz vor mehr als zweieinhalb Jahren müssen zwei Angeklagte ins Gefängnis. Das Amtsgericht Leipzig verurteilte die 26 Jahre alten Männer am Donnerstag wegen Landfriedensbruchs in einem besonders schweren Fall zu einer Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten ohne Bewährung. Hooligans und Mitglieder der rechten Szene hätten sich verabredet, um randalierend durch den links-alternativen Stadtteil Connewitz zu ziehen, betonte Richter Marcus Pirk.

Die Angeklagten waren zumindest Teilnehmer der gewalttätigen Gruppe, das erfülle den Straftatbestand des Landfriedensbruchs. Das Gericht folgte damit der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Verteidiger der Angeklagten hatten Freisprüche beantragt. Sie kündigten noch im Gerichtssaal Rechtsmittel gegen das Urteil an.

Der überwiegend vermummte Mob war am 11. Januar 2016 bewaffnet mit Äxten, Eisenstangen und Holzlatten durch den links-alternativ geprägten Leipziger Stadtteil Connewitz gezogen. Wenig später glich die Wolfgang-Heinze-Straße einem Trümmerfeld.

113.000 Euro Schaden

Auf mehreren hundert Metern blieb kaum ein Schaufenster ganz, in Geschäften wurde randaliert, Mülltonnen angezündet, Autoscheiben eingeschlagen und Seitenspiegel abgetreten.

Viele Anwohner und Kneipengäste waren aus Angst in ihre Häuser oder in das Innere der Bars geflüchtet. In einem Döner-Imbiss hatte die Meute das komplette Inventar zerstört. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Staatsanwaltschaft auf 113.000 Euro. Rund 200 Tatverdächtige waren in einer schmalen Seitenstraße von der Polizei eingekesselt und festgenommen worden, darunter auch die Angeklagten.

Den Angeklagten wurde keine direkte Beteiligung an den Gewalttaten nachgewiesen. Angesichts der Bewaffnung müsste aber jedem in der Gruppe klar gewesen sein, dass Gewalt geplant war, erläuterte der Richter.

Klare Provokation

An dem Randale-Tag hatte in Leipzigs Innenstadt das fremdenfeindliche Bündnis Legida seinen Jahrestag zelebriert. Zugleich gab es eine große Gegenveranstaltung. Und das war laut Richter Pirk ein großes Glück, weil wohl viele der gewaltbereiten Linken auf den Demos waren. „Wären die Linken in Connewitz gewesen, wäre es jetzt mindestens um massive Körperverletzungen gegangen. Das hätte ganz Böse enden können.“ Es sei eine klare Provokation gewesen, durch ausgerechnet diesen Stadtteil zu ziehen.

Der Prozess war der Auftakt einer ganzen Reihe von Verfahren nach dem Überfall. Insgesamt sind mehr als 80 Prozesse mit jeweils zwei Beschuldigten geplant.

