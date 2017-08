Gehweg vor Wohnhaus in Leipzig-Lindenau bleibt gesperrt

Leipzig. Fußgänger werden bis auf Weiteres einen Bogen um das Eckhaus in Leipzig-Lindenau machen müssen, von dem am Mittwoch Teile der Fassade auf die Straße gestürzt waren. Wie das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege am Donnerstag mitteilte, sollen zuerst „eine weitere Untersuchung des Bauzustandes und eventuell durchzuführende Sicherungsarbeiten […] durch den Grundstückseigentümer erfolgen“. Unklar blieb, wie lange das dauern wird. Die Stadt gab sich auf Anfrage von LVZ.de zum aktuellen Stand an dem Haus am Donnerstag relativ zugeknöpft.

Am Mittwoch waren von einem baufälligen Mehrfamilienhaus in Leipzig-Lindenau erneut Fassadenteile abgestürzt. Die Polizei musste die Georg-Schwarz-Straße vor dem Gebäude an der Ecke zur Merseburger Straße sperren.

luc