Geklautes E-Bike auf Ebay gefunden – Dieb geht in Leipzig in die Falle

Leipzig. Ein 33-Jähriger hat am Sonntag sein in Leipzig gestohlenes E-Bike auf der Verkaufsplattform Ebay-Kleinanzeigen wieder gefunden. Nach Angaben der Polizei bekundete der Mann über das Internet Interesse an seinem eigenen Rad und verabredete sich mit dem Verkäufer gegen 18 Uhr auf dem Lindenauer Markt. Dann alarmierte er die Polizei.

Da sich der 33-Jährige als Frau ausgegeben hatte, traf sich eine Beamtin in Zivil mit dem angeblichen Fahrradbesitzer. Erst als der Mann das gestohlene E-Bike von einem Bekannten holen ließ, gab sie sich als Polizistin zu erkennen.

Die beiden 22 und 24 Jahre alten Verkäufer wurden festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Leipzig gebracht. Einer der Männer trug gefälschte Ausweispapiere bei sich, beide haben noch offene Haftstrafen zu verbüßen. Gegen die jungen Männer wird jetzt außerdem wegen Hehlerei ermittelt. Der 33-Jährige erhielt sein E-Bike zurück.

hgw.