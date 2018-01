Geldautomat an Tankstelle in Leipzig-Neulindenau geknackt

Leipzig. So etwas hat es in Leipzig auch noch nicht gegeben: Mit einem mutmaßlich gestohlenen Bauzaun als Sichtschutz haben unbekannte Täter einen Geldautomaten in Neulindenau geknackt. Das Gerät, das sich an der Außenwand einer Tankstelle in der Lützner Straße unweit des Lindenauer Hafens befindet, wurde in der Silvesternacht aufgebrochen. Ein Sicherheitsmitarbeiter stellte den Schaden nach Polizeiangaben gegen 2.30 Uhr fest. Die Täter waren da bereits verschwunden.

Noch ist unklar, wie viel die Automatenknacker erbeuten konnten und womit sie das Gerät aufhebelten. Auf ihrer Flucht ließen sie laut Polizei einige Geldscheine zurück. Der Automat war beim Eintreffen der Beamten wieder verschlossen.

Polizei sucht Zeugen

Offenbar machten sich die Diebe genau zu dem Zeitpunkt, als Leipzig ins neue Jahr feierte, an dem Gerät zu schaffen. Der Sicherheitsmann hatte bei seinem letzten Streifgang gegen 23.30 Uhr nichts Auffälliges festgestellt. Als er wiederkam, fand er den Bauzaun und dahinter den aufgeknackten Automaten.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die am 31. Dezember um die Mitternachtszeit Personen mit einem Bauzaun im Bereich Lützner Straße/Saarländer Straße gesehen haben.

Von nöß