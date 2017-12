Geldautomat in Leipzig aufgebrochen – Täter fliehen ohne Beute

Leipzig. Diebe haben in der Nacht zu Sonntag einen Geldautomaten in Grünau-Mitte in Leipzig aufgebrochen, den Tresor konnten sie allerdings nicht öffnen und verließen den Tatort ohne Beute. Laut Polizei liegen Täterbeschreibungen vor, sie sucht nach Zeugen. Offensichtlich brachen die beiden Männer mit einem Werkzeug durch die untere Schließtürklappe in den Geldautomaten ein. Den innenliegenden Tresor konnten die Unbekannten jedoch nicht öffnen.

Eine Mitarbeiterin der Bankfiliale entdeckte die Tat am Sonntag und informierte die Polizei. Die Ermittlungen wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall laufen.

Gesucht werden zwei Männer. Einer ist ungefähr 1,75 Meter groß, hat eine schlanke Gestalt und trug einen Parker mit Kapuze und Fellrand sowie eine Umhängetasche. Der zweite Täter ist circa 1,70 Meter groß, hat ebenfalls eine schlanke Gestalt und trug eine Jeans, eine schwarze Jacke und dunkle Turnschuhe mit weißen Schnürsenkeln.

dei