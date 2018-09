Leipzig

Am frühen Mittwochmorgen sind Polizei und Stadtverwaltung im Leipziger Osten und Westen gemeinsam gegen eine Bande von Urkundenfälschern und Schleusern vorgegangen. Dabei wurden nach LVZ-Informationen unter anderem mehrere Wohnungen in Sellerhausen und in Grünau durchsucht. Wie die Bundespolizei gegen Mittag mitteilte, richtete sich die konzertierte Aktion gegen insgesamt sieben Beschuldigte, die mit gefälschten rumänischen, griechischen, polnischen und bulgarischen Dokumenten gehandelt haben sollen. Illegal eingereiste Migranten sollten mit diesen Dokumenten eine Anmeldebestätigung bei der Meldebhörde der Stadt Leipzig erlangen können und ihnen damit eine Arbeitsaufnahme oder anderweitige Leistungen ermöglich werden.

Etwa 80 Beamte von Bundespolizei, Polizei Sachsen und Polizeidirektion Leipzig seien an den Razzien in sieben Objekten beteiligt gewesen. „Bei den Durchsuchungen konnte Beweismaterial beschlagnahmt werden, darunter entsprechende Unterlagen, die auf illegale Erwerbstätigkeiten hindeuten sowie eine vermutlich verfälschte italienische Identitätskarte“, heißt es in einer Stellungnahme der Behörden.

Zudem seien bei den Aktionen zwei albanische Staatsbürger festgenommen worden, die sich illegal in Leipzig aufhielten. „Hier laufen momentan die Abstimmungen mit der zuständigen Ausländerbörde zur Prüfung aufenthaltsbeendender Maßnahmen. Zudem konnte belegt werden, dass es sich bei einem Teil der durchsuchten Wohnungen tatsächlich nur um Scheinadressen handelte“, teilte die Bundespolizei mit.

Die von der Staatsanwaltschaft Leipzig geführten Ermittlungen dauern noch an.

Von mpu