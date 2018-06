Leipzig

Urteil nach einer schweren Explosion an der Bundesstraße 2 bei Zwenkau: Die beiden Angeklagten Mario F. (48) und Ronny S. (38) wurden unter anderem wegen unerlaubten Umgangs mit explosionsgefährlichen Stoffen schuldig gesprochen. Laut Anklage fuhren sie am 27. November 2015 gegen 11 Uhr mit einem Skoda Oktavia von der Plagwitzer Gießerstraße in Richtung Zwenkauer See. An Bord sollen sie ein zusammengeschweißtes Metallrohr voller Sprengstoff gehabt haben. Schon auf dieser Fahrt von rund 16 Kilometern Länge durch Leipzigs Süden habe nach Auffassung der Staatsanwaltschaft eine „Gefahr für Leib und Leben“ bestanden. Gegen 11.15 Uhr stoppte das Auto an einem Feldweg. Kurz darauf explodierte der selbstgebaute Sprengkörper, den Ronny S. in seiner linken Hand hielt, aus ungeklärter Ursache.

Desaströses Verletzungsbild

Es hätte für ihn kaum schlimmer kommen können. Nach Angaben der Rechtsmedizin wurde alles bis zum Handgelenk vollkommen zerfetzt und zertrümmert. Im Prozess war einem desaströsen Verletzungsbild die Rede. Aufgrund der erheblichen Verletzungen musste die Hand amputiert werden. Ohne sofortige medizinische Hilfe hätte der gelernte Gerüstbauer den Unfall wohl nicht überlebt und wäre wahrscheinlich verblutet. Zudem drang aufgrund der Detonation eine zehn Zentimeter große Metallplatte in sein linkes Bein ein, wodurch die normale Gehfähigkeit nie wieder hergestellt sein wird.

Bewährung für Mittäter

Aus diesem Grund wurde Ronny S. zwar verurteilt, allerdings sah die 6. Strafkammer des Landgerichts von einer Strafe ab. Das Gesetz sieht dies in Fällen vor, bei denen der Täter selbst von den Folgen seiner Tat massiv getroffen wird und eben zum Beispiel erhebliche eigene Verletzungen erlitten hat. Zum Zeitpunkt des Unfalls lag gegen den Leipziger ein Haftbefehl wegen eines Drogendelikts vor, zum Prozessauftakt saß er hinter Gittern. Sein Bekannter Mario F. kam nach der Explosion in Untersuchungshaft, aufgrund seiner Beschwerde hob das Oberlandesgericht den Haftbefehl im April 2016 wieder auf. Er hatte ohnehin Glück, verletzte sich bei der Explosion nur leicht. Ihn verurteilten die Richter zu neun Monaten Haft, ausgesetzt zur Bewährung.

Von Frank Döring