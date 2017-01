Leipzig. In Leipzig-Plagwitz ist am Abend ein Stapel abgelagerter Weihnachtsbäume in Flammen aufgegangen. Wie es aus der Leitstelle der Feuerwehr gegenüber LVZ.de hieß, rückten die Kameraden um 17.48 Uhr zu dem Brand an der Ecke Gießerstraße und Antonienstraße aus. Das Feuer war innerhalb kurzer Zeit gelöscht. Die Ursache für den Brand ist unklar.

luc