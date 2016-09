Leipzig. Die gestohlene Glocke der ehemaligen Leipziger Propsteikirche ist wiedergefunden worden – in der Mitte in zwei Teile zersägt. Ein Leipziger Schrotthändler, dem die Bronzeteile bereits vor etwa einer Woche angeboten wurden, meldete sich am Montagmorgen bei der Polizei. Er war durch die Berichterstattung auf die Herkunft der Glocke aufmerksam geworden.

Polizeibeamte konnten die beiden Teile sicherstellen, wie Polizeisprecher Andreas Loepki auf Nachfrage von LVZ.de sagte. Die rund 250 Kilo schwere Glocke ist nun für den geplanten Wiedereinbau in die neue Propsteikirche am Ring jedoch nicht mehr zu gebrauchen. Die beiden Männer, die das zerstörte Geläut im Wert von rund 1000 Euro verkaufen wollten, seien ermittelt worden, so Loepki. Gegen sie werde wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt.

Wie am Montag zudem bekannt wurde, war bereits am Freitag ein 19-Jähriger auf frischer Tat gefasst worden, als er in das stillgelegte Gotteshaus in der Emil-Fuchs-Straße einsteigen wollte. Der Einbrecher hatte bereits mehrere Orgelpfeifen zum Abtransport bereitgelegt. Beim unsachgemäßen Ausbau seien diese beschädigt worden, so Loepki. In der Wohnung des Mannes wurde zudem ein entwendeter Altarleuchter sichergestellt. Ob zwischen dem 19-Jährigen und den anderen Dieben ein Zusammenhang besteht, wird nun geprüft.

