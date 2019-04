Leipzig

Ein vor gut einer Woche gestohlener weißer Pkw der Marke VW Polo der LVZ-Post ist am Karfreitag im Zusammenhang mit einem Diebstahl von der Polizei in Naumburg gefunden worden. Wie Oberkommissar Sabath vom Polizeirevier Burgenlandkreis der LVZ sagte, kam es kurz nach 13 Uhr im Stadtgebiet von Naumburg zu einem versuchten Einbruch in eine Privatgarage, die sich in einem Hinterhof befand.

Fahrzeug diente als Fluchtauto

Das in Leipzig entwendete Fahrzeug diente dabei mutmaßlich als Transport- und Fluchtfahrauto. Eine aufmerksame Nachbarin habe unverzüglich die Polizei informiert, woraufhin der männliche Täter die Flucht ergriff. Er floh zunächst mit dem LVZ-Auto, ließ es dann stehen und lief zu Fuß weiter. Bei der Festnahme hatte er die Autoschlüssel bei sich.

Im Auto wurden Gegenstände sicher gestellt, die vermutlich vom Einbruch stammen. Derzeit werde das Fahrzeug noch kriminaltechnisch untersucht, so Oberkommissar Sabath vom zuständigen Revier in Weißenfels. Der Täter wurde vorläufig festgenommen. Die Leipziger Volkszeitung ist unmittelbar nach der Straftat am Karfreitag von der Polizei informiert worden, dass das Dienstfahrzeug gefunden wurde.

Von Anita Kecke