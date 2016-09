Leipzig. Eine seit Mitte Mai vermisste und per Öffentlichkeitsfahndung gesuchte 36-Jährige aus Leipzig ist tot. Wie die Polizei mitteilte, sei der Leichnam von Sylvia J. bereits am Freitag von Passanten in einem Waldstück am Kulkwitzer See entdeckt worden.

Laut der Ergebnisse einer ersten Obduktion in der Rechtsmedizin liege kein Anfangsverdacht für eine Straftat vor, sagte Behördensprecherin Maria Braunsdorf am Dienstag gegenüber LVZ.de. Um die genaue Todesursache festzustellen, werde der Leichnam aber weiterhin untersucht.

Silvia J. war mutmaßlich zwischen dem 14. Und 15. Mai verschwunden. Den Angaben ihrer Eltern zufolge, die sie zuletzt am Pfingstsonntag gesehen hatten, war die 36-Jährige auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Von mpu