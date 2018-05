Leipzig

Ein seit dem 23. April in Leipzig-Gohlis vermisster 53-Jähriger ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Wie die Polizei in Jena mitteilte, sei Frank S. nach einer persönlichen Odyssee mit seinem Fahrrad am Sonntag wieder in die Messestadt zurückgekehrt und habe sich dort selbst auf Suche nach Hilfe in ein Fachkrankenhaus eingewiesen.

Die Beamten in Thüringen hatten in der vergangenen Woche zur Unterstützung ihrer Leipziger Kollegen mehrere Suchaktionen im Raum Stadtroda durchgeführt, da sich der 53-Jährige dort in der Vergangenheit besonders gern aufgehalten habe. Familienangehörige hatte die Befürchtung geäußert, er könnte sich etwas antun.

Von mpu