Leipzig

Ein 30-jähriger Mann war am Donnerstagabend mit seiner Partnerin in der Nähe der S-Bahnhaltestelle „Miltizer Allee“ im Gleisbereich unterwegs, als er von der Polizei kontrolliert wurde. Wie die Beamten mitteilten, waren sie gerade bei einem Einsatz am S-Bahn-Haltepunkt und bemerkten das Pärchen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den Mann vier offene Haftbefehle vorlagen.

Der 30-Jährige wurde von den Staatsanwaltschaften Leipzig und Gera wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Körperverletzung gesucht. Die Polizisten brachten ihn in die JVA Leipzig, wo er die nächsten 22 Monate seine Strafe absitzen wird.

Von fbu