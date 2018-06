Die Arena Leipzig ist in der Nacht zu Donnerstag mit großflächigen Graffiti besprüht worden. Die Schmierereien befinden sich ausschließlich an der Ostseite zur Friedrich-Ebert-Straße hin und sind in orange, rot und grün gehalten. Wie Matthias Kölmel, Geschäftsführer der zuständigen.

Zur Galerie Böse Überraschung am Morgen: Unbekannte haben in der Nacht zum 21. Juni 2018 die Ostseite der Arena beschmiert.

Betreibergesellschaft ZSL am Vormittag gegenüber LVZ.de erklärte, seien die Graffiti am Morgen bemerkt worden. Die Polizei wurde informiert und Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Die Reinigung der Glasfassade solle zeitnah erfolgen, so Kölmel. Die Kosten könne er noch nicht abschätzen.

joka