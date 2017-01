Leipzig. Gegen 9 Uhr morgens kam es nach Polizeiangaben in Leipzig-Engelsdorf zur Kollision zweier Fahrzeuge auf der Kreuzung Harpstedter Straße/Baumeister-Günther-Straße. Ein 20-Jähriger befuhr mit seinem Wagen die Klingerstraße und wollte auf der Kreuzung wegen eines von rechts kommenden Fahrzeuges bremsen, was ihm aber wegen Glätte nicht gelang. Der Wagen des kollidierte daraufhin mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dessen 50-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt, musste sich jedoch nicht in ärztliche Obhut begeben. Der 20-Jährige kam mit einem Bußgeld davon.

Am Nachmittag gegen 15.30 Uhr hat es laut Polizei in Leipzig-Eutritzsch wieder gekracht. Eine 30-Jährige übersah auf der Kreuzung Theresienstraße/Wittenberger Straße ein entgegenkommendes Fahrzeug einer 42-Jährigen, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Die beiden Frauen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten ärztlich versorgt werden. Eine Zeugin rief Polizei und Rettungswesen und leistete erste Hilfe.

Die Unfallverursacherin wurde ambulant behandelt, die 42-Jährige musste stationär aufgenommen werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Die 30-Jährige hat sich wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten.

In der Nacht zu Dienstag hat ein unbekannter Fahrer eines Audis auf der Johannisallee die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und verursachte dabei massiven Schaden. Wie die Polizei mitteilte, prallte der Audi mit einer derartigen Wucht gegen ein geparktes Fahrzeug, dass der Wagen durch den Aufprall gegen ein weiteres Auto und einen Lichtmast geschoben wurde. Wie Zeugen beobachten konnten, stieg der Fahrer des Unfallwagens aus, um den verursachten Schaden zu begutachten, entschied sich jedoch dafür mit seinem erheblich beschädigten Pkw weiterzufahren. Gegen den Fahrer wird wegen Unfallflucht ermittelt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

