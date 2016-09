Leipzig. Herber Schlag für die Propsteigemeinde St. Trinitatis: Aus ihrer stillgelegten Kirche in der Emil-Fuchs-Straße haben Einbrecher etwas mitgehen lassen, was die Katholiken um Propst Gregor Giele noch gebraucht hätten: die alte Glocke aus der im Krieg zerstörten Propstei, die als Stundenglocke für den Turm des neuen Gotteshauses in der Nonnenmühlgasse vorgesehen war.

Wie die Polizei gestern mitteilte, müssen die Diebe den bronzenen Klangkörper, der in einem Innenhof des Gebäude-Ensembles stand, in der Zeit zwischen dem 7. und 16. September geklaut haben. Der Wert der kleinen Glocke wird mit rund 1000 Euro taxiert. Außerdem ließen die offenbar metallaffinen Einbrecher, die durch ein Fenster eindrangen, 17 Orgelpfeifen und mehrere Heizkörper mitgehen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3000 Euro.

Seit Frühjahr 2015 wird die alte Propsteikirche am Rosental nicht mehr genutzt – und von einem Wachdienst inspiziert.

dom