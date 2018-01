Glühende Shisha löst Wohnungsbrand in Leipzig-Reudnitz aus

Leipzig. Wegen einer Shisha ist in Leipzig-Reudnitz ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. Der Mieter vergaß beim Verlassen seiner Wohnung im Gerichtsweg die glühende Wasserpfeife im Raum. Es kam zu einem Brand. Mieter bemerkten die Rauchentwicklung in der fünften Etage und alarmierten gegen 3.10 Uhr in der Nacht zu Dienstag die Feuerwehr, wie ein Sprecher mitteilte. Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen.

Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Die Höhe des Schadens blieb zunächst unklar.

LVZ