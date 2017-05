Leipzig. Die Leipziger Polizei ist am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz in Wachau bei Leipzig ausgerückt. Sprecher Alexander Bertram bestätigte LVZ.de auf Anfrage, dass der Einsatz seit den Nachmittagsstunden bis in den Abend gegen 20.30 Uhr andauerte. Ein Einsatzzug war daran beteiligt.

In Wachau waren die Straßen, die in die Ortsmitte führen, gesperrt. Umleitungen führten um das Zentrum herum. Augenzeugen berichteten, dass die Einsatzkräfte mit Schutzwesten und Helmen ausgestatten waren und in der Nähe des Gasthofs „Zur Linde“ agierten. Auf Anfrage bestätigte Sprecher Bertram zwei Festnahmen. Worum es sich bei dem Einsatz genau handelte, teilte er am Abend noch nicht mit.

