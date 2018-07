Leipzig

Im Leipziger Südosten ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Der aufsteigende Rauch ist weithin sichtbar. Nach Angaben der Feuerwehrleitstelle gibt es in der Strümpellstraße in Probstheida einen sogenannten „Ödlandsbrand“. Laut einer Sprecherin gab es um 16.43 Uhr einen entsprechenden Notruf. Einsatzkräfte der Feuerwehr seien zu dem Feuer ausgerückt. Nach ersten Angaben sei es aber nicht sehr groß.

Am Nachmittag hatte es bereits in Grünau gebrannt. In der Lütznerstraße stand eine Grünfläche an einem Gleisbett in Flammen. Das Feuer konnte aber schnell gelöscht werden.

Wegen des anhaltenden Trockenheit und der Hitze sind viele Wiesen und Wälder ausgedörrt. Am Dienstag stiegen die Temperaturen in Leipzig auf über 30 Grad. In den vergangenen Wochen kam es in der Umgebung von Leipzig zu Bränden auf Feldern und Wiesen.

luc