Leipzig

Die Polizei Leipzig musste in der Nacht auf Dienstag nach Gohlis ausrücken. Anwohner hatten um 0:45 Uhr – aufgeschreckt durch laute Geräusche und Rufe – in der Cöthner Straße eine Rangelei zwischen fünf Männern beobachtet. Dabei wurden laut Polizei auch parkende Autos in Mitleidenschaft gezogen. Als die Beamten am Tatort ankamen, war die Gruppe bereits nicht mehr anzutreffen.

Von anzi