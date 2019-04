Leipzig

Während seiner Tour ist am Montag der Fahrer eines Lieferdienstes in Gohlis-Süd ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der Mann dabei mit einem Messer bedroht.

Demnach hatte der Mitarbeiter eines Lebensmittel-Lieferdienstes gegen 14.30 Uhr gerade Ware zu einem Kunden gebracht, als er auf dem Rückweg zu seinem Transporter eine Gruppe bemerkte, die sich an der Seitentür des Fahrzeugs zu schaffen machten. Die Unbekannten zogen ein Messer und forderten die Geldbörse des Mannes ein. Einer der Täter stieg ins Fahrerhaus des Transporters und stahl ein Navigationsgerät.

Aus Angst gab der Fahrer des Lieferdienstes das Bargeld heraus. Wie hoch die Beute der Täter ist, war laut Polizei zunächst noch unbekannt.

Von RND/iro