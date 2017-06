Leipzig. Mit Bengalos ist am Montagabend eine Gruppe von Leuten vom Südplatz in Richtung Kurt-Eisner-Straße gezogen. Dabei hätten sie Flugblätter mit dem Aufdruck „Auf der Straße für Clément Méric“ verteilt, hieß es aus dem Lagezentrum der Polizei in Leipzig am Abend. 21.51 Uhr gingen bei der Polizei die ersten Anrufe ein. Als 22 Uhr die ersten Beamten vor Ort waren, hatte sich die Gruppe schon wieder aufgelöst. Zu Sach- oder Personenschäden kam es nicht. Zur Anzahl der Personen gibt es keine Angaben.

Clément Méric war ein Vertreter der extremen Linken in Frankreich. Er wurde am 5. Juni 2013 in Paris umgebracht.

joka