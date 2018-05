Leipzig

Haben Polizeibeamte Jugendliche aus der linken Szene in Connewitz brutal misshandelt? Die Ortsgruppe der vom Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestuften Roten Hilfe (RH) erhob jetzt massive Vorwürfe. Graffiti-Sprayer seien am 25. April von Einsatzkräften bedroht, beleidigt und geschlagen worden. „Einem gefesselten Genossen wurden sein Tascheninhalt, Geldscheine und ein Feuerzeug in den Mund gestopft, unter dem Ruf ,Friss, Friss, Friss‘“, so die RH. Im Polizeiposten in der Wiedebachpassage habe ein Jugendlicher „gefesselt auf dem Boden vor einem leeren Stuhl“ knien müssen, sei im Genick gepackt und hochgezogen worden.

Auch dienstrechtliche Verfahren

Polizeisprecher Andreas Loepki teilte am Montag auf LVZ-Anfrage mit, dass gegen mehrere Polizeibeamte strafrechtlich ermittelt werde. Es habe sich auch die Anwältin eines Jugendlichen an die Polizei gewandt. Neben reinen Beschwerdeinhalten habe die Juristin auch strafrechtlich relevante Aspekte zur Sprache gebracht, so Loepki. „Denen wird nun in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Leipzig nachgegangen.“ Parallel laufe ein dienstrechtliches Verfahren. Beurlaubt seien die betroffenen Beamten – Angehörige des Fachdienstes Einsatzzüge und des Reviers – jedoch nicht. Wenn die strafrechtlichen Ermittlungen abgeschlossen sind und die Verfahren entweder eingestellt werden oder vor Gericht landen, würden auch bis dato womöglich noch nicht berücksichtigte Beschwerden im Rahmen der dienstrechtlichen Bewertung geprüft, erläuterte der Behördensprecher. Konkrete Auskünfte zu den Tatvorwürfen seien derzeit nicht möglich.

Linke sprühten „Kill Cops“

Die Teenager wurden laut Polizei am 25. April aufgegriffen, weil sie in Connewitz Graffiti gesprüht hatten – etwa: „ACAB“, „Kill Cops“ und „Bullen jagen“. Gegen die Jugendlichen laufen deshalb Ermittlungsverfahren durch das Staatsschutz-Referat der Kripo.

Von Frank Döring