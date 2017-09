Hakenkreuze in jüdischen Gedenkstein im Leipziger Zentrum-Nord gekratzt

Leipzig. Unbekannte haben am Mittwochmittag zwei Hakenkreuze in einen jüdischen Gedenkstein im Leipziger Zentrum-Nord geritzt. Die Polizei teilte mit, dass eine Streife die Schändung des Denkmals entdeckte. Die Nazisymbole sind je rund fünf Zentimeter groß und wurden mit einem spitzen Gegenstand in den Stein geritzt.

Die Israelitische Religionsgemeinde Leipzig wurde informiert. Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen.

