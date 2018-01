Handgranate löste Großeinsatz der Polizei in Leipzig-Möckern aus

Leipzig. Eine Handgranate hat den Großeinsatz der Polizei am Mittwoch in Leipzig-Möckern ausgelöst. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, enthielt die Waffe keinen Explosivstoff. Wer den Sprengkörper am Mittwoch an der Haltestelle Slevogtstraße platziert hatte, ist weiterhin unklar.

Ein unbekannter Täter hatte die Handgranate in der Nacht zu Mittwoch in den Ausgabeschacht eines Ticketautomaten gesteckt. Das sorgte nicht nur für einen Polizeieinsatz sondern auch für Chaos im Leipziger S-Bahn-Verkehr. Ein Zeuge bemerkte den Sprengkörper gegen 2.30 Uhr und informierte die Polizei.

Der Bereich um den Bahnhof Slevogtstraße wurde weiträumig gesperrt. Die Bundespolizei rückte mit einem Entschärfungskommando an. Diese setzten einen Roboter ein, um die Granate zu sichern. Gegen 7 Uhr war die Lage unter Kontrolle. Der Zugverkehr konnte wieder anrollen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Noch gibt es keine Spur zum Täter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 zu melden.

joka