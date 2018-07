Leipzig

Im Leipziger Stadtteil Eutritzsch ist vergangene Woche ein Motorrad der Marke Harley Davidson gestohlen worden. Die Besitzerin hatte das Fahrzeug am Mittwoch im Parkhaus in der Wittenberger Straße abgestellt. Am Tag darauf war die Harley verschwunden. Auch ein daneben stehendes Motorrad versuchten Unbekannte zu stehlen, wie die Polizei mitteilte.

Bei dem Motorrad handelt es sich um eine schwarze Harley Davidson FXST, die mit Flammen und Totenköpfen lackiert ist. Hinten links hängt zudem eine schwarze Satteltasche mit Schnallen. Die Polizei bittet Zeugen, sich in der Essener Straße 1 oder telefonisch unter der (0341) 59 35 0 zu melden.

Die gesuchte Harley Davidson. Quelle: Polizei Leipzig

ThTh