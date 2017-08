Haschisch-Brownies gegessen: Acht Menschen müssen ins Krankenhaus

Leipzig. Acht junge Menschen mussten nach dem Genuss von Hasch-Küchlein in der Nacht zum Montag ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei mitteilte, waren alle Betroffenen Gäste auf der Geburtstagsfeier einer 25-Jährigen. Ein befreundetes Pärchen hatte die Cannabis-Brownies mitgebracht. Einige Anwesende probierten das Gebäck. Etwa eine Stunde später stellte sich die Wirkung ein. Acht Gäste im Alter von 21 bis 27 Jahren klagten über Bewusstseinsstörungen, Schläfrigkeit und Übelkeit. Mehrere mussten sich übergeben.

Die Gastgeberin rief daraufhin den Notarzt. Mehrere Rettungswagen machten sich auf den Weg in den Gohliser Schillerweg. Nach einer ersten Behandlung durch die Rettungskräfte im Wohnzimmer der 25-Jährigen wurden acht Menschen in verschiedene Krankenhäuser gebracht und dort weiter behandelt. Zwei waren in kritischem Zustand und nur noch bedingt ansprechbar.

Der Rest der Brownies sowie ein Behältnis mit eine braunen, betäubungsmittelähnlichen Substanz wurden sichergestellt. Gegen die Bäcker im Alter von 21 und 27 Jahren ermittelt die Polizei nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung.

joka