Leipzig

In der Nacht zum Freitag gegen 3.30 Uhr sind Polizei und Feuerwehr zu einem Mülltonnenbrand in der Pfaffendorfer Straße im Leipziger Zentrum gerufen worden. Dabei wurde das nahe stehende Haus beschädigt. Nach Angaben der Beamten barst durch die Hitze ein Kellerfenster, sodass Rauch vom Müllbrand auch in das Gebäude zog.

Feuerwehrleute stiegen durch verlassene Büroräume in das Gebäude ein, um sicher zu stellen, dass es dort keine weiteren Glutnester gab. Bei dem Feuer wurden ein gläserner Fahrstuhl und die Fassade beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

thiko