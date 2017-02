Leipzig. Per Öffentlichkeitsfahnung hat die Polizei am Donnerstag nach einem 77-Jährigen gesucht, der nach einem Besuch im Uniklinikum von seinen Angehörigen als vemisst gemeldet worden war. Wie die Polizei nun mitteilte, konnte der Vermisste gefunden werden. Ein Hausmeister hatte den Mann im Keller eines Wohnhauses aufgefunden. Der Mann wurde zurück in das Pflegeheim gebracht, in dem er lebt. Dort wird er laut Polizei derzeit ärztlich untersucht.

