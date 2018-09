Leipzig

Fünf Männer stehen wegen Überfällen auf Boten des streng geheimen muslimischen Hawala-Bankings seit voriger Woche vor Gericht. Nun kam heraus: Einige Angeklagte machten offenbar Geschäfte mit Terrorgruppen. „Beim Ursprungsverfahren ging es um Terrorfinanzierung“, erklärte der zuständige Ermittlungsführer beim Berliner Landeskriminalamt zum zweiten Prozesstermin am Freitag. Im Oktober 2017 habe sich ein Mann bei der Berliner Polizei gemeldet, der in Kontakt zu einem noch immer aktiven Kämpfer des Islamischen Staats (IS) stand. Der IS-Mann habe um finanzielle Unterstützung gebeten. Zur Erreichbarkeit bei Geldtransfers sei eine Telefonnummer ausgetauscht worden – die letztlich zu dem jetzt in Leipzig angeklagten Syrer Qusay A. (28) geführt habe.

Vorwurf der Terrorismusfinanzierung

Somit leitete die Generalstaatsanwaltschaft Berlin ein Verfahren wegen des Vorwurfs der Terrorismusfinanzierung ein und zapfte ab Januar 2018 auch Telefone von Verdächtigen an. Die Standortdaten von Qusay A. ließen dem Chefermittler zufolge den Schluss zu, dass der Mann von Leipzig aus operierte. Von hier aus habe er teilweise fünfstellige Summen an Zielorte im Nahen Osten, etwa nach Syrien und Saudi-Arabien, transferiert. Qusay A. habe zwei Dienstleistungen angeboten: Zum einen direkte Transaktionen von Geldern gegen eine Gebühr von zehn Prozent. Zum anderen das klassische Hawala-Banking, wobei ein Einzahler einem Mittelsmann eine bestimmte Summe aushändigt und der Empfänger das Geld per Code von einem zweiten Mittelsmann bekommt. Details des Geschäfts kennen nur die beiden Mittelsmänner, die dann auch etwaige Differenzen untereinander verrechnen. „Das war professionell organisiert“, so der LKA-Mann. Und obendrein nicht einmal strafbar: Bis Januar 2018 seien derartige Deals ohne Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) lediglich Körperschaften verboten gewesen, nicht aber Privatpersonen, so der Ermittler vor Gericht. „Erst Anfang dieses Jahres wurde diese Gesetzeslücke geschlossen.“

Mögliche IS-Verbindungen auch in einem weiteren Fall

Qusay A. soll auch in einem Verfahren der Dresdner Generalstaatsanwaltschaft gegen einen IS-Angehörigen aufgetaucht sein – als Nachrichtenmittler. So werden Personen genannt, die von Beschuldigten Mitteilungen entgegennehmen oder weitergeben. Allein aus diesem Verfahren werteten die Ermittler 4000 TKÜ-Protokolle aus (Telekommunikationsüberwachung) – und stießen dem LKA-Beamten zufolge auf den Namen eines weiteren Leipziger Angeklagten: Abboud A. (30). Er soll als Partner von Qusay A. an den Transaktionen beteiligt gewesen sein. Von bis zu sechsstelligen Summen nach Berlin war vor Gericht die Rede.

Hawala-Boten ausgeraubt

Beide Syrer nutzten laut Anklage ihr Insiderwissen, um andere Boten des Hawala-Systems auszurauben. So sollen sie am 22. Januar einen Geld-Kurier am Leipziger Hauptbahnhof mit 15 000 oder 30 000 Euro – die genaue Summe ist ebenso wie die Identität des Kuriers unklar – geködert haben, um ihn später in Magdeburg zu überfallen. Schon am 23. Januar planten Qusay A. und Abboud A. nach Informationen der Staatsanwaltschaft einen weiteren Raub. Doch die Ermittler kamen ihnen zuvor. Vier mutmaßliche Bandenmitglieder sitzen seither in Untersuchungshaft, lediglich der Jugendliche Mahmoud M. (16) blieb auf freiem Fuß. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen schweren Bandenraub vor.

Noch elf Verhandlungstage bis Dezember geplant

Allerdings fußen die Tatvorwürfe überwiegend auf den Erkenntnissen der Telefonüberwachung. Einige Verteidiger halten die Beweislage daher für dünn. Die 2. Strafkammer hat für den Prozess noch elf Verhandlungstage bis Mitte Dezember geplant.

Von Frank Döring