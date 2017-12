Herrenloser Rucksack am Leipziger Hauptbahnhof gefunden

Leipzig. Am Leipziger Hauptbahnhof hat am Donnerstagnachmittag ein herrenloser Rucksack für Aufregung gesorgt. Das Gepäckstück war gegen 15.30 Uhr am Gleis 12/13 entdeckt worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei zu LVZ.de. Der Bahnsteig wurde daraufhin gesperrt, einfahrende Züge mussten an anderen Gleisen halten.

Gegen 17 Uhr konnten die Einsatzkräfte Entwarnung geben: In dem Rucksack befanden sich gewöhnliche Reiseutensilien und Kleidung, so die Bundespolizei. Man rechne damit, dass der Zugverkehr an den betroffenen Gleisen in Kürze wieder planmäßig aufgenommen werden könne.

Einen Zusammenhang mit der in der Leipziger Innenstadt stattfindenden Innenministerkonferenz schloss der Sprecher aus. Seit Jahren sei es gängige Praxis, herrenlose Gepäckstücke zu überprüfen.

jhz