Herrenloses Gepäckstück bringt Leipziger S-Bahn-Verkehr zum Erliegen

Ein offenbar achtlos stehen gelassenes Gepäckstück hat am Donnerstagvormittag den Verkehr am Bayerischen Bahnhof in Leipzig zum Erliegen gebracht. Gegen 10.30 Uhr wurde das herrenlose Reisebehältnis von Passanten auf dem S-Bahnsteig entdeckt. „Wir haben den Bereich umgehend absperren und den Zugverkehr einstellen lassen“, erklärte Yvonne Manger, Sprecherin der Bundespolizei, gegenüber LVZ.de.

Nachdem der Haltepunkt geräumt war, wurde ein spezialisierter Polizeihund an den Gegenstand herangeführt. Gegen 11 Uhr konnte dann Entwarnung gegeben werden, das Gepäckstück stellte sich als harmlos heraus. Der S-Bahn-Verkehr ist inzwischen wieder angelaufen, es muss aufgrund der temporären Sperrung aber mit Verspätungen gerechnet werden.

mpu