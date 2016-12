Leipzig. Sie hebelten die Eingangstüren auf, knackten die Ticketautomaten und machten selbst vor Spielzeugautomaten nicht Halt. Zwei unbekannte Täter sind an Heiligabend in die Sachsentherme in Leipzig-Paunsdorf eingebrochen und haben einen Schaden von mindestens 70.000 Euro verursacht. Laut Polizei verschafften sich die Männer am Samstagabend zwischen 22 Uhr und 23.40 Uhr gewaltsam Zutritt zum Vorraum des Freizeitbades in der Schongauerstraße. Die Ermittler rechnen sich gut Chancen aus, die Einbrecher zu schnappen: Von der Tat liegen mehrere Videoaufnahmen von Überwachungskameras vor.

Die Kriminellen hatten es auf insgesamt neun Automaten abgesehen, darunter zwei Kassenautomaten sowie unter anderem Getränke- und Snackautomaten. „Es wurde Geld gestohlen, die Menge ist aber noch unklar“, sagte Polizeisprecherin Katharina Geyer am Mittwoch auf Anfrage von LVZ.de. Auf den Videos sei zu erkennen, dass einer der Männer einen Hammer dabei hatte und eine dunkle Sporttasche trug. Er hatte zudem eine helle Kapuze über das Gesicht gezogen und dunkle Schuhe an. Sein Komplize habe sich die meiste Zeit im Vorraum aufgehalten. Von ihm liegt daher keine genaue Beschreibung vor.

Polizei hält Videoaufnahmen noch zurück

Die Sachsentherme hatte an Heiligabend geschlossen und öffnete am ersten Weihnachtsfeiertag wieder. Mitarbeiter bemerkten den Schaden und riefen die Polizei. Das Bad, das jährlich von rund 550.000 Gästen besucht wird, ist trotz des Einbruchs regulär geöffnet. An den Kassenautomaten entstand allerdings Totalschaden. Allein die Zerstörung an den beiden Geräten und den Eingangstüren summiert sich laut Polizei auf mindestens 70.000 Euro. Da die anderen Automaten für Knabbereien, Getränke, Tabak und Spielzeug von Fremdfirmen betrieben werden, konnte dieser Schaden noch nicht beziffert werden.

Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls, hält die Videoaufnahmen öffentlich bislang aber noch zurück. Zunächst werde intern nach den Verdächtigen gefahndet. „Es kann sein, dass Beamte die Täter auf den Bildern wiedererkennen“, erklärte Polizeisprecherin Geyer. Erst wenn dies nicht zum Erfolg führe, werde eine Veröffentlichung der Bilder in Betracht gezogen. Im Raum Leipzig war über die Feiertage auch in Häuser, Firmen sowie Geschäfte eingebrochen worden. Für einen Zusammenhang gebe es bislang aber keine Hinweise, hieß es.

Von Robert Nößler