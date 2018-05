Leipzig

Eine Hornisse hat am Dienstag gegen 18.55 Uhr einen Unfall im Leipziger Westen ausgelöst. Wie die Polizei bekannt gab, fuhr ein 29-Jähriger in einem Transporter auf der Rückmarsdorfer Straße als die Hornisse durchs offene Fenster in das Fahrzeug flog. Der Fahrer erschreckte sich und lenkte sein Vehikel gegen ein Halteverbotsschild. An dem Transporter entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe.

ThTh