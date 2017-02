Leipzig. Großeinsatz an der Ostseite des Leipziger Hauptbahnhofs: Nachdem ein verdächtiges Paket in einem Hostel-Zimmer aufgefallen ist, wird die Touristen-Herberge evakuiert. Um 13 Uhr sind rund 30 Personen, die sich noch im Hostel befanden, in Sicherheit gebracht worden, so Polizeisprecher Uwe Voigt gegenüber LVZ.de. Die Polizei habe dann das Gebäude nach möglichen weiteren verdächtigen Gegenständen abgesucht. Dabei wurde aber nichts gefunden, so Voigt weiter. Auch ein Sprengstoffspürhund sei im Einsatz gewesen.

Sichheitshalber halten sich im Umkreis Feuerwehr und Rettungskräfte bereit. Gegen 14 Uhr rückten aus Dresden Spezialkräfte an, die für die Entschärfung und Sicherung "unkonventioneller Spreng- und Brandvorrichtungen" geschult sind. Dabei handelt es sich um eine Spezialeinheit des Landeskriminalamtes.

Der Bereich um das Hostel im alten Reichspostgebäude an der Brandenburger Straße ist großräumig gesperrt. Autofahrer, die aus der City in den Norden oder Osten der Stadt wollen, werden bereits ab Georgiring / Wintergartenstraße umgeleitet.

lyn