Leipzig

Im Leipziger Stadtteil Heiterblick ist laut Polizei am Donnerstagmorgen ein Hummer H2 in Flammen aufgegangen. Die Beamten wurden von den Kameraden der Feuerwehr gegen 5.40 Uhr wegen des Verdachts auf Brandstiftung über den Vorfall in der Torgauer Straße informiert. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Von anzi